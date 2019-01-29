美股盤中─大型企業獲利展望不佳 道瓊大跌逾390點

美國股市週一中場大幅下跌，道瓊一度大跌逾 390 點。Caterpillar 公布獲利疲弱，晶片廠 Nvidia 大幅調降營收預估，為股市利空。

台北時間 23:53

道瓊工業平均指數下跌 291.16 點或 1.18% 至 24446.04。

Nasdaq 指數下跌 95.30 點或 1.33% 至 7069.56。

S&P 500 指數下跌 27.83 點或 1.05% 至 2636.81。

Caterpillar 股價下跌 8.3%，該工業大廠公布第四季獲利較預期疲弱。該公司說，因中國需求降低，亞太地區營收下降。Caterpillar 在海外市場有大量業務，被認為是全球貿易指標股。該公司公布第一季獲利預估亦令人失望。

Nvidia 股價下跌 13.7%，該公司將第四季營收預估由 27 億美元調降至 22 億。該晶片製造廠說，整體經濟情況惡化，尤其中國，衝擊到了其繪圖處理部門需求。

Nvidia 股價下跌，亦壓低了其他晶片股。AMD 下跌 6.4% 美光下跌 1%。

分析師說，上週報告顯示，2018 年中國經濟成長創近 30 年來最慢速度。為持續支撑股市上漲，投資人需要見到貿易擔憂下降，全球經濟成長擔憂消退。

本週，逾 100 家 S&P 500 企業將公布財報，包括蘋果，亞馬遜與臉書。目前為止，財報季表現強勁。約 70% 已公布財報的企業，獲利優於預期。

經濟數據方面，本週稍後，美國將公布 1 月就業報告。中美另一回合貿易談判亦將於本週稍後舉行。

川普政府與國會已同意政府重新開門三週。政府關門已 35 天，創美國史上最長政府關門期間，因為雙方對美墨邊界圍牆預算，意見分歧。

川普總統週日告訴華爾街日報說，政府再度關門當然是一種選項。