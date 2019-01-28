味全董事會通過 將由張教華回鍋出任總經理

味全 (1201-TW) 執行長蘇守斌請辭後，今 (28) 日董事會通過新人事案，由前任總經理張教華回鍋接任，張教華接任後，將持續率領味全走出轉型後的營運改造，搶攻兩岸冷藏飲品龐大市場商機。

新任味全總經理張教華也是老味全人，1983 年加入味全，從基層開始做起，對基層員工有一定的了解，對味全業務也熟悉，接任總經理一職，預計將可快速上手，而味全方面也指出，對於大陸市場拓展仍將持續進行。

卸任味全執行長的蘇守斌也是老味全人，曾任職於美商寶僑、博登、嬌生等企業，1998 年頂新魏家併購味全後，挖角他擔任味全食品事業群總經理，並於 2002 年升任味全總經理。2009 年蘇守斌離開味全加入永豐餘，4 年前味全遭滅「頂」風暴波及，味全老員工出面請託，蘇守斌捱不過員工的聲聲喚，於 2015 年回鍋出任執行長一職，直到今日卸任。

蘇守斌任職味全執行長期間，大力刪減非核心事業，包括松青超市、王德傳茶葉、台灣 UCC 咖啡及埔心牧場資產，並專注在冷藏鮮乳、乳飲品、果汁及咖啡等核心品類，味全在 2017 年轉盈，稅後純益 6.64 億元，每股純益 1.31 元，去年前 3 季稅後純益 10.21 億元，每股純益 2.02 元。