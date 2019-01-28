「國家隊」純網銀8大股東拍板 三大戰隊遞件時間表出爐

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行今 (28) 日宣布斥資 7 億元，投資以中華電信為首的「國家隊」純網銀－－將來銀行，持股 7%，而將來銀行的 8 大股東也拍板定案，並且預定農曆年後遞件申請。

將來銀行 8 大股東中，中華電信持股 30%、兆豐銀 25.1%、新光金集團 14%、全聯社 14%、花旗銀行 7%、凱基銀行 7%，PC Home 持股 5%、關貿網路 2%，合計 100% 全數確定。

將來銀行的股東結構中有 4 家金融機構，與 LINE Bank 純網銀一樣；LINE Bank 共有 7 大股東，LINE 持股 49.9%、富邦銀行 25.1%，聯邦銀行、中信銀行、渣打銀行、台灣大、遠傳都各 5%。

將來銀行還有電信龍頭中華電、零售商全聯社與電商 PC Home，LINE Bank 雖然沒有零售商，卻有強大的社群、及兩大電信。

而另一個戰隊則是以日本樂天為主的純網銀，樂天持股 51%，國票金 49%。

金管會所要求申請的截止日為 2 月 15 日，樂天 / 國票金團隊將在農曆年前就提出純網銀申請，預計可望搶得頭香。而將來銀行和 LINE Bank 據了解將在農曆年後遞件申請。