味全體質好轉 股價帶量上漲 14日起一連三天促銷林鳳營鮮乳

味全 (1201) 今年適逢成立 65 周年，味全今 (13) 日表示，將推出「味全 65 週年感謝有你」消費者回饋活動接棒推出，首波活動祭出將從 14 日起一連三天祭出在各大賣場指定通路推出林鳳營鮮乳 1 公升超低價 65 元限時回饋，隨著林鳳營鮮奶市占回溫，味全希望乘勝追擊，盼市占率持續攀升；味全今日股價上漲 0.4 元，收在 23.2 元，成交量由昨日 1793 張增加至 2817 張。味全今年第三季因處分三重廠資產等挹注，第三季稅後盈餘 9.58 億元，年增 25 倍，每股盈餘(EPS)1.89 元；累計前三季稅後盈餘 10.21 億元，每股盈餘 2.02 元。



味全董事長陳永清日前曾表示，過去 2 年多來，持續出售閒置資產，已減債 136.8 億元，估計每年可省下利息費用 2.37 億元，加上中國營運穩健成長，味全營運已見到「日出」。



此次味全推出「味全 65 週年感謝有你」消費者回饋活動，將於開跑前三日 (14-16 日) 在各大賣場指定通路推出林鳳營鮮乳 1 公升超低價 65 元限時回饋，而 15 日起，連續 6 個週六，在指定店點將舉辦 1 元鮮奶活動，消費者身份證號有數字 6 或 5 者，憑證可在指定場次時間用 1 元換購林鳳營半加侖鮮乳乙瓶，每場次限量 100 瓶，全台預計辦理 60 場次。



除祭出限時超低價折扣外，味全加碼舉辦「林鳳營開瓶大回饋」活動，消費者只要購買林鳳營品牌任一活動版包裝商品，打開盒蓋或刮開貼紙有機會得到 10 萬現金、Gogoro 機車、iPhone XS、除濕機等獎項。