應華電動車感測元件訂單出貨 11月業績創今年新高、歷史次高

金屬機殼廠應華 (5392)11 月合併營收以 10.97 億元，較上月增加 1.56%，年減 2.27%，創今年新高及歷史次高紀錄，主係日系電動車感測元件出貨所致。累計該公司前 11 月合併營收達 110.7 億元，較去年同期成長達 43.1%。據了解，應華逐漸從競爭漸趨激烈的智慧型手機轉型電動車零組件市場，目前智慧型手機業績佔比僅剩 15%。



轉型的過程中，應華保持獲利狀態，第三季合併營收維持逾 30 億元水準，合併營業利益為 0.6 億元，稅後盈餘為 0.3 億元，EPS 0.24 元。累計前三季稅後逾 1 億元，EPS 為 0.81 元。



據了解，應華先前為谷歌 (Google) 品牌手機 Pixel 金屬機殼主力供應商，不過因手機產業競爭轉趨白熱化，今年除了透過集團轉投資捷邦 (1566) 與日系汽車零件廠整合發展電動車市場之外，母公司本身也逐漸導入電動車零組件業務，並拿下日系電動車電路感測器訂單。



經過一連串產品測試認證過程，11 月該訂單開始量產出貨，成為挹注營收的主要動能之一。而 10 月業績也有超過 10 億元的水準，整體第四季除車用元件外，手機遞延訂單也助攻。