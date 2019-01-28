中國「獨角獸」企業快速增殖 每3.8天就有一新獸誕生

胡潤研究院發布《胡潤大中華區獨角獸指數》， 去年中國「獨角獸」(估值 10 億美元以上企業) 由 120 家增至 186 家，平均每 3.8 天就誕生一家新獨角獸，新增 97 家獨角獸的估值總和為 1.2 兆元人民幣 (約 1780 億美元)。

報告中指出，大中華區獨角獸指數上榜的 186 家獨角獸企業的估值合計逾 5 兆元人民幣，以城市區分，北京擁有 79 家獨角獸，比重達 42.5%，仍是大中華區獨角獸企業最多的城市；上海和杭州分列第 2 及第 3 位，獨角獸企業數量分別為 42 家和 18 家；深圳則以 15 家位列第 4。

紅杉資本、騰訊以及 IDG 是獨角獸背後的三大投資人。去年，騰訊以及阿里巴巴在過去一年時間裡都在加快擴張速度，並在雲計算、實體零售、娛樂等行業投資或創立企業。

去年中國產生的 97 隻獨角獸，涵蓋的產業遍及消費者互聯、網上購物及電動汽車等各個產業，其中，互聯網金融獨角獸以總估值超過 1.6 兆元人民幣，高居各產業之首。

過去兩年中國新「獨角獸」涵蓋的產業變化。(來源：胡潤研究院)

儘管去年大中華區平均每 3.8 天就誕生一隻獨角獸，但值得注意的是，去年 12 月僅誕生 11 個獨角獸，低於前三個月均值 30 多個。

由於估值偏差、科技新創企業的投資力度減少、擔心金融風險的北京政府嚴格管理網貸供應商，以及加密貨幣市場發展未達到預期，阿里巴巴集團的副主席蔡崇信上周發出預警，新創企業估值失真，也許會在未來六到九個月時間裡下滑，並點名共享單車等新創產業發展過熱。

根據胡潤研究所的數據，加密貨幣挖礦北京比特大陸科技有限公司以 500 億元的估值榮登新獨角獸榜首；網貸供應商以及電動汽車製造商的估值也非常可觀，例如小鵬汽車。

胡潤研究所表示，2018 年上市的 24 隻獨角獸中，有 70% 的估值都出現上漲，但是部分首次上市的知名企業，例如知慧手機製造商小米以及互聯網服務巨頭美團，其股價卻跌破上市掛牌價。

不同於紐約的 CB Insights，胡潤研究所專注於研究中國的數據，並將已上市公司的子公司也列為獨角獸，例如：京東的物流部門以及蘇寧金融。