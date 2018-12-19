日本新創獨角獸Mercari 在英國市場受挫黯然退場

2018 年 6 月在東證 Mothers 掛牌的日本新創獨角獸企業 Mercari (4385-JP) 在 18 日宣布，在英國的事業因為使用人數沒有具體成長，進軍 2 年後決定退出該市場。將解散英國子公司並進行清算，在當地的服務也將於 2019 年 3 月前結束。

Mercari 在 18 日宣布，將解散及清算在英國的子公司「Mercari Europe Ltd」與「Merpay Ltd」。原因是該公司的二手物品交易平台 APP 使用人數不如預期，造成營收連續赤字。對未來的市場也持悲觀的態度，毅然決然的退出英國市場。

Mercari 於 2015 年 11 月在英國設立子公司「Mercari Europe Ltd」後，就在當地推展二手物品交易平台 APP 業務。但是業績遲遲未能達到當初所預估的水準。

從 Mercari Europe Ltd 在 2018 年 6 月期的業績來看，銷售額約 43 萬日圓 (3000 英鎊)，營業損失與經常性損失約 10.39 億日圓 (730.8 萬英鎊)。伴隨子公司解散所產生的費用，預估為 2 億日圓左右，也將列入 2019 年 6 月期或 2020 年 6 月期的年度決算中。

另外，Mercari Europe Ltd 與 Merpay Ltd，為 Mercari 股價各帶來約 13.5 億日圓及 9000 萬日圓的評價損失。這些損失也將允許列報在 2019 年 6 月期之後的法人稅務上。

Mercari 是日本一家專門買賣二手物品的 APP，於 2013 年成立。2018 年 6 月 19 日在東証 Mothers 掛牌，上市後的公司市值超過 7000 億日圓。創辦人山田進太郎曾在 2001 年成立社群遊戲公司 Unoh，並於 2010 年 8 月賣給美國社群遊戲公司 Zynga；金額未對外公開，據傳達數十億日圓。

Mercari (4385-JP) 今 (19) 日在東京股市的表現，日本時間 13:58 時下跌 5.30% 股價 2,001 日圓。