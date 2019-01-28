搶攻商務客群 華航攜手The North Face 2月推全新機上盥洗包

華航 (2610) 為搶攻商務客群，與長榮航空 (2618) 機上 RIMOWA 及 Salvatore Ferragamo 盥洗包互別苗頭，華航今 (28) 日表示，今年迎接 60 週年，將陸續推出系列新產品及活動。第一波主打長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙全新機上盥洗包，首度與戶外運動品牌 The North Face 合作，為華航優雅客艙注入年輕運動時尚元素。2 月起以「The North Face Red」初登場；「The North Face Black」則於 6 月上線，包款兼具實用及機能性。華航指出，全新機上盥洗包融合飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計的部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾，時尚又實用；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量 Tyvek 材質，質地強韌觸感柔軟，具防水性，可重複使用，未來也將陸續推出多款色系，深具收藏價值。盥洗包內容物含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝 LANEIGE 保養組合及摩洛哥 Moroccanoil 香氛髮油等，提供旅客舒適自在的空中時光。