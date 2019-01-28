新里程！中國首度核准外商取得中國IP-VPN及ISP執照

1 月 28 日來自英國電信 (BT) 官網的消息指出，英國電信宣布取得中國工信部頒發的全國電信服務許可證，成為第一個獲得中國工信部頒發的全國性執照的國際電信公司。英國電信取得兩項業務許可—中國全國 IP-VPN 許可證和中國全國網際網路服務提供商 (ISP) 許可證。

業內認為，由於電信業涉及個人隱私和通訊數據，並不是中國承諾開放領域，而英國電信成為第一家在中國取得電信執照的國際運營商，這意味著英國電信可以為中國企業和一般用戶提供網路服務和訊息服務，所以這次開放具有重大意義。

圖: 東方財富網, 英國電信周線

這次英國電信取得全國性 IP-VPN 牌照 (虛擬專用網) 的服務對象主要是企業。這網路是指企業使用的內部辦公網路，擁有這個牌照的企業可以為其他企業內部提供大型區域網路，幫助企業執行跨地區、跨部門的內外網路連接服務。

目前這類服務在中國約有 390 家，以中國電信、中國移動、中國聯通三大電信營運商為主，其它則有中國網通、中國鐵通、中企通信、太平洋電信等企業。

至於全國性網際網路服務提供商 (ISP) 牌照的服務對象主要是個人，通常向個人用戶提供網際網路相關服務，如接入、搜索、即時通訊、郵箱、網路新聞等等，最典型代表也是中國電信、中國移動、中國聯通三大營運商。

英國電信自 1995 年就進入中國市場，其官網顯示，其網路涵蓋全中國 330 多個城市，並與中國移動、中國聯通等有著緊密的戰略合作夥伴關係。



英國電信目前在中國境內的客戶均為 P&G、Novartis、Unilever、Reuters 等跨國企業，向他們提供全球網路的 IT 服務。同時還服務中國的跨國企業，如華為、國航、中石化、中興等，為其提供亞太地區，甚至全球網路的 IT 服務。

訊息仍要控管，行動及固網業務開放再等等

由於行動通訊服務，涉及國家安全和個人隱私，因此英國電信尚未取得在中國基礎電信業務的執照，所以行動及固網業務這塊目前中國還是未對外開放。

同時，英國電信也沒有取得電信與訊息服務業務經營許可證 (ICP) ，所以英國電信只能為中國用戶提供網際網路連接的相關服務，而不能提供網際網路內容，意味著中國對於新聞及訊息搜尋還是有嚴格限制，短期也難看到這類服務能開放。

中國國內電信基礎設施被壟斷的現狀由來已久，市場已經在猜測，英國電信取得執照會不會對中國電信、中國移動、中國聯通三大營運商帶來衝擊。



由於英國電信只能在中國境內從事寬頻業務，而該業務並非中國電信、中國移動、中國聯通等三大營運商的獲利重點，所以從短期來看，英國電信對這三大營運商沒有影響。

此外，寬頻營運還需要建設骨幹網路等基礎設施，英國電信想要為中國境內用戶提供寬頻服務也需要一定的時間。不然最快的方式就是要向這三大營運商租借硬體設備，若以這樣來看對這三大電信營運商將影響更小。