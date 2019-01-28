機構預期:中國新年有助拉升iPhone XR在中國地區的銷售

距離蘋果 (AAPL-US) 發布第一季財報還有幾天時間，針對蘋果 iPhone 在中國的發展趨勢，Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 認為，降價和過新年將有助於 iPhone XR 在中國的銷售，並預計 2 月份 iPhone XR 的產量將增至 100 萬台。

據 Strategy Analytics 的數據顯示，2018 年蘋果 iPhone 出貨量從 2017 年第四季的 1400 萬台下降到 2018 年第四季的 1090 萬台。從全年來看，iPhone 出貨量從 2017 年的 3670 萬台下降到 2018 年的 3420 萬台。

Strategy Analytics 總監 Linda Sui 表示：「在過去三年裡，蘋果 iPhone 在中國的銷量的年增率下跌了 8%。蘋果在中國地區面臨壓力，與高通的專利爭奪持續上演，同時蘋果也因昂貴的價格而受到嚴厲批評。」

不過，Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 認為，降價和中國新年的到來將有助於拉升 iPhone 在該地區的銷售。「我們認為 iPhone XR 的降價和中國新年的銷售將有助於 iPhone XR 在中國地區的銷售。」該分析師表示。

根據 Zhang 的預測，蘋果 iPhone XR 在第二季的出貨量為 3800 萬至 3900 萬台，下個月的產量將預期將增加 100 萬台。他認為，迄今為止該產品在主要的市場上取得了成功。

而針對 iPhone XS 的部分，Zhang 認為，儘管在第二季表現穩定，該款手機在第三季和全年出貨量表現可能不佳。

「我們認為 iPhone XS 仍面臨零售管道庫存相對較高的問題，出貨量仍面臨進一步的風險，」Zhang 表示。

他認為，3 月份季度的出貨量可能趨於穩定，但隨著智慧手機需求衰退，第二季和 2019 全年的出貨量可能會低於市場預期。

Jun Zhang 對蘋果股票維持中性評級，目標價設為 165 美元。

蘋果股價在上周五 (25 日) 收漲逾 3.31% 至 157.76 美元。