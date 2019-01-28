惠譽：2019年新興市場面臨下行壓力

面對全球經濟增長放緩、貿易戰以及地緣政治緊張局勢等多項挑戰，近期多家信評機構紛紛對新興市場前景表示擔憂，認為 2019 年新興市場將面臨更大的下行壓力。

惠譽 (Fitch Ratings) 預估，2019 年新興市場評級遭下調的國家數量將多於上調，並指明拉美、中東，以及非洲等地新興市場，外幣債務占比較高，風險亦相對大，信用評級下調將會對這些區域國家造成較大影響，尤其 2019 年美元可能繼續走強，反向造成新興市場貨幣貶值，加重了借入外幣的政府負擔。

阿根廷披索是去年表現最差的新興市場貨幣。惠譽數據顯示，該國 83%% 的政府債務是外幣債務，市場擔憂其龐大經常帳赤字與其對全球資本的高度依賴，導致該國貨幣值貶值將近一半。

穆迪投資者服務公司 (Moodys Investors Service) 也發出警告，預估遭下調評級的國家數量為 19 個，高於可能上調的 11 個國家，並且認為較弱的新興市場與前沿市場國家面臨的風險最大，表示雖然非洲長期成長強勁，對其仍有更多負面展望，原因在於許多借入海外資金的的非洲國家面臨更高的再融資風險。

惠譽全球主權評級主管 James McCormack 受訪同時表示，受益於德國經濟增長，歐洲新興市場評級可能相對正面，且隨著美國聯準會 (Fed) 升息決策暫緩，通膨壓力下降及匯率走穩，預估亞洲地區新興市場將會保持穩定。