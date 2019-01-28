松果購物完成A輪融資 獲注資1.5億元 拚明年上櫃

創業家 (8477-TW) 轉投資松果購物今 (25) 日宣布完成 A 輪融資，獲得 1.5 億元資金挹注，引進策略投資者包括有 AppWorks 之初創投、中信創投和中加創投等機構，預計第 2 季公開發行，力拚 2020 年上櫃。

松果購物以行動思維打造 B2B2C 電商平台，不到兩年時間達損益兩平，且持續穩健獲利，本次以每股 20 元、發行 750 萬股，募資 1.5 億元，預計第 2 季正式公開發行，目標 2020 年上櫃。

松果購物董事長郭家齊指出，此次資金將成帶動松果購物下一波重要發展的推進器，今年將強化 AI 人工智慧、大數據和顧客關係管理，並透過社群加駐到網站機制，達結合資訊科技和社群媒體的數位溝通模式 。

AppWorks 之初創投創辦合夥人林之晨也指出，當手機上網為主的行動世代漸成消費主力，傳統電商大平台無法完全滿足其需求，松果購物在行動市場中，成為近年來崛起最快的電商平台，即使在補貼、割喉折扣充斥的劇烈競爭環境中，仍能實現獲利，看好其行動原生領先優勢。

松果購物 2016 年 5 月成立至今，累計總交易額突破 13 億元，進駐 3600 間廠商，APP 下載數更已突破 130 萬次，行動端業績高達 80%，2018 年度交易額年增達 160%。

松果購物說明，有別於傳統網路開店平台，會主動幫廠商投放數位廣告協助線上銷售，成為台灣唯一訂單成效型的電商平台，因此成功引進 AppWorks 之初創投、中信創投和中加創投等策略投資人，本輪資金將用於加大投資松果購物在台灣市場布局。