郭明錤：Google與亞馬遜可能加入無線耳機競爭 燿華可望受惠

天風國際證券分析師郭明錤今 (5) 日再度出具報告，看好無線耳機 AirPods 的後市，預測 AirPods 在蘋果生態中地位將越來越重要，同時，國際品牌 Google 與亞馬遜將加入競爭，而台 PCB 廠燿華 (2367-TW) ，可望成為主要受惠者。

燿華目前蘋果 AirPods 軟硬結合板第 2 代已有少量出貨，估明年第 1 季隨蘋果正式發表新品，出貨將大量成長，燿華方面表示，目前也正爭取來自美系客戶新開發產品訂單，但是新產品要到明年下半年才會上市。

AirPods 出貨成長快速，為蘋果目前最成功的產品，郭明錤認為，蘋果 AirPods 的出貨量，到 2021 年將提升到 1-1.1 億台，在智慧型手機出貨放緩之際，成為改善短期營運的動能，也是蘋果長期策略，預期將有更多品牌廠會重視無線耳機配件銷售。

目前蘋果 AirPods 的軟硬結合已知由華通 (2313-TW) 及燿華供應，但華通目前在接單策略上，是以加強與中國品牌合作為主，無暇顧及新美系廠商的需求。

在類 AirPods 市場，Google 與亞馬遜將是蘋果的最大競爭對手，郭明錤指出，AirPods 快速成長，引起 Google 與亞馬遜的注意，預計這兩家廠商都將在明年下半年，將發表與 AirPods 相類似的產品。