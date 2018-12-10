貿易戰海運需求暴增 台驊月營收連4月寫新紀錄

貿易戰使海運淡季不淡，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (10) 日公布 11 月合併營收 12.04 億元，月增 6.71%、年增 29.39%，連續 4 個月創單月新高紀錄，其中，光海運營收就達 6.9 億元，年增 50%，是推升營收成長最大功臣。

台驊說明，11 月營收成長，除受惠年終歐美銷售旺季鋪貨潮，主要是因美中貿易戰延燒，導致部分客戶為規避 2019 年初美國恐將調升關稅成本，陸續趕在年底前提前出貨，造成海空運艙位供不應求。

特別是海運市場，因運送時間相對較長，貨主為趕在年底到貨，最晚需於 11 月底前出貨，大幅挹注營收成長。

台驊總經理萬心寧進一步說明，貿易戰至今已延燒 8 個月，觀察到部分供應鏈已逐漸進行調整，東協各國進出口貿易明顯增長，而 11 月在新加坡舉行的中國東盟領導人 (10+1) 會議上，中國和東協各國完成了自由貿易協定的「升級版」，區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 有望明年達成協定。

因此，台驊看好東協的發展潛力正積極布局，今年以來在東亞市場營收已較去年成長 13.58%，10 月新併入集團的新加坡 ATP 公司開始貢獻，明年第 1 季將新設立菲律賓公司，在東協市場 7 個國家擘畫好完整的版圖。

展望後市，萬心寧認為，由於川習會後美國同意 2019 年 1 月起不會將關稅由 10% 提高至 25%，儘管未來仍充滿不確定性，但明年第 1 季物流市場可望審慎樂觀發展。