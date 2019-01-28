英最大零售商特易購擬定裁員計劃 預計砍1.5萬個職位

英國郵報報導稱，英國最大零售商特易購 (Tesco) 準備將裁減 15000 個工作崗位，並關閉一些生鮮食品和麵包專櫃。另有消息傳，該公司目前還尚未將計劃做最終確認。

據了解，自現任首執行長 Dave Lewis 於 2014 年上任以來，Tesco 已裁減約 10000 個工作崗位。由於超市之間的競爭加劇，英國最大的零售商正努力執行節降 15 億英鎊的計劃。

英國郵報報導，Tesco 計劃裁員將對多數 732 間大型商店造成影響，而部分肉類、魚類、和熟食專區也將面臨裁撤，同時 Tesco 目前也在考慮對店內麵包店進行大重整，使用冷凍而不是新鮮的麵團，並在一些商店用自動售貨機取代員工食堂。最終版的裁員計劃有望於本週公布。

業內消息人士表示，關閉生鮮食品櫃或減少每週的營運天數，可能會引起消費者不滿，而 Tesco 若失去基本的熱門服務，更可能會因此降低與其他競爭同業的差異，並損失客流量。

零售分析師 Richard Hyman 認為，除非看的只是短期利潤，不然很難對 Tesco 的決定有正面想法。

Tesco 營運長 Tony Hogett 對媒體坦誠，「我們致力於先向我們的同仁宣布任何改變，我們也會繼續更新並簡化我們在商店中為客戶提供服務的方式。這些變化仍在最終確定階段，但由於這種資訊洩漏和猜測，我們將盡快提供更多訊息」。

主要代表 Tesco 員工工會 Usdaw 表示，Tesco 公司執行裁員一事，正對員工們造成嚴重衝擊。Usdaw 全國理事 Pauline Foulkes 説到，「這相當令人震驚，Usdaw 正尋求與公司緊急會面以澄清情況，檢查他們提出的改變細節，以及這對員工來說意味著什麽。我們的首要任務是將 Tesco 擬定的計劃細節做確認，以阻止任何進一步的市場揣測」。

Unite 工會代表了 4 家 Tesco 分銷中心約 800 名員工。