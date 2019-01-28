歐股盤前─市場聚焦脫歐協議B計畫表決、美中貿易談判 指數期貨走跌

脫歐協議「B 計畫」，將於明 (29) 日進行國會表決，新一輪美中貿易談判，預計 30 日登場，市場持續關注情勢發展；今 (28) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週一下午 3 點 06 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.25%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.19%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.21%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.18%，深證成指下跌 0.07%；南韓 Kospi 指數下跌 0.02%，日經 225 指數下跌 0.60%；台股收漲 43.72 點，至 10013.33 點。

企業財報表現佳、聯準會 (Fed) 據傳將維持較大的資產負債表規模，加上美國總統川普與國會達成共識，讓政府恢復運作 3 週，結束長達 35 天的局部關閉狀態；上週五，美股收高，道瓊工業指數收漲 0.8%，標普 500 指數收漲 0.9%，那斯達克指數收漲 1.3%。

本週包括蘋果、超微、臉書、特斯拉，以及亞馬遜等重量級企業，都將公布財報，企業高層對首季展望、經濟前景的看法，勢必成為市場關注焦點。

中國國務院副總理劉鶴預計於 1 月 30、31 兩日，於華府與美方代表，進行新一輪貿易談判。

此外，Fed 將於台灣時間 1 月 31 日凌晨，宣布利率決策，外界多預期，本次利率會按兵不動。

歐洲政壇消息方面，本月中旬於國會遭遇重大挫敗後，英國首相梅伊提出脫歐協議「B 計畫」，預計 29 日進行表決；但因該計畫與先前遭否決的版本太過雷同，引發外界批評。

距離英國脫歐大限 (3 月 29 日)，只剩 2 個月；英國產業界呼籲，政治人物應停止爭論，以國家大局為重，讓英國有序脫歐。