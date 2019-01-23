避免英國脫歐造成混亂 索尼歐洲總公司將遷往荷蘭

根據多家媒體報導，索尼 (6758-JP) 設在英國的歐洲事業總公司，正準備遷移到荷蘭。主要是英國的脫歐期限 2019 年 3 月 29 日正步步逼近，而英國無協議脫歐議題也不斷延燒當中。索尼此舉也是為了避免該公司產品未來無法透過設在英國的公司對歐盟銷售的風險，以及對相關的稅務問題所作的預防措施。

索尼為了將英國脫歐的影響降到最小，在荷蘭設立了新公司。設在英國的歐洲總公司人員將繼續留在英國，在歐盟設立新公司的目的，在於降低增加出口上繁複作業的風險。先前 Panasonic 也將歐洲總公司遷移到荷蘭，許多企業為了避免英國脫歐帶來混亂，紛紛採取了行動。

索尼在荷蘭阿姆斯特丹作了公司登記，將在 4 月開始展開營運。設在英國的 Sony Europe 也將與之統合，並在荷蘭登記。產品的出口與各國營運處的管理業務依舊由英國的公司負責，人事的異動上似乎維持不變。

從索尼 2018 年 3 月期的銷售額來看，歐洲地區的表現約 1 兆 8000 億日圓，佔整體銷售的 2 成多左右，和美國等地的表現相當。

在歐盟境內，只要透過當地法人來作進出口的話，可享有簡易通關手續等優惠待遇。如果英國脫歐的話，將有失去相關優惠待遇的風險。索尼在歐盟境內設立新公司，即使未來英國脫歐，過去的通關作業也將維持不變，並確保商品在供給上的穩定。

索尼 (6758-JP) 今 (23) 日在東京股市表現，下跌 0.056% 股價 5349 日圓。