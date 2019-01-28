郭明錤預計2019 iPhone今年下半年回溫 與去年銷量持平 

著名蘋果 (AAPL-US) 預測師郭明錤，為成功的預測假日季度 iPhone 銷售放緩的分析師之一。因中國對 iPhone XS 和 iPhone XR 的需求不佳，12 月中旬他曾將手機銷量預測削減了 20%。

蘋果股價趨勢圖

隨著中資天風證券發布的一份新報告，郭明錤表示「最糟糕的時期即將結束」，並預測 iPhone 於 3 月以後的出貨量將高於市場預期。

他提到，雖然市場預計 2019 年 iPhone 出貨量將達到 1.8 億台左右，但他堅持他的 12 月份言論，並維持 1.88 億至 1.92 億台預測值。

蘋果公司將於下周宣布其第一財季報告，將涵蓋 2018 年第四季度時段。郭明錤稱此財報的 iPhone 銷量將在 3600 萬至 3800 萬之間，而舊換新計劃的影響，推動了非中國市場的需求。

對於第二季度財測 (相對時段為 2019 年 Q1)，郭明錤預計 iPhone 的銷售量將在 3400 萬至 3700 萬的範圍內，與上一季度相比基本持平，也高於市場預測的 3000 萬至 3500 萬台。此數額與 2018 年同期業績相比，下降了 15%，但較原本預測值的「下降 29%」有所改善。

展望未來，隨著秋季新 iPhone 系列的推出，郭明錤預計今年下半年的 iPhone 出貨量將恢復，與 2018 年相比基本持平。郭明錤預計歐洲地區的換機需求強勁、舊換新計劃的積極影響、和歐洲市場份額增長。

蘋果執行長 Tim Cook 已經宣布了該公司預計的營收，為 840 億美元，低於原先預測的 800 億至 930 億美元指引範圍。