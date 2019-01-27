千禧世代喜好的最新受害者：經典哈雷重機

針對千禧世代不斷「扼殺」各種產業的說法一直甚囂塵上，但這種情形可能真的會出現在一個美國經典品牌上：哈雷機車 (Harley-Davidson) (HOG-US)。

瑞銀分析師 Robin Farley 週五 (25 日) 發表報告指出，數據顯示，對重機的態度在世代之間存在相當大的差異，包括哈雷和 Polaris 旗下的 Indian 品牌等機車。

事實證明，年輕人也會考慮購買機車，但原因完全不同於熟齡客戶，這對像哈雷機車這樣的公司有著深遠的影響，該公司一直在努力應對銷售下滑和人口老化。其股價在過去 12 個月內下跌了 32%。

這項調查最重要的發現是，21 至 34 歲的人考慮購買「交通方便」的機車，而年長買家購買機車是「作為一種嗜好」，或者因為「重機很酷」。

這種不同很重要，因為哈雷機車的平均顧客是 50 歲出頭的已婚男性，家庭收入在 9 萬美元以上。這些客戶大多是出於對產品或生活方式的熱情而購買機車。

由於現實考量因，年輕買家似乎更有考慮機車的動機，這意味著他們可能會對較便宜的機車更感興趣，但這會給製造商帶來更低的獲利。

Farley 說，「我們認為，購買新重機誘因的顯著差異，可能部分與哈雷和整體重機產業開拓新世代年輕車手以推動成長的挑戰有關。」「因此，除非年輕車手之間發生世代轉變，將機車作為業餘愛好而非交通方式，否則重機產業的前景可能會繼續更依賴於高齡人口。」

不過，這可能並不全是壞事。他說，「對於這個產業來說，另一個較有希望的跡象是，年輕的潛在買家認為購買重機的第二個最常見的原因是它與他們的自我形象一致。」

哈雷機車已經啟動一項遠大的計畫，在 10 年內吸引 200 萬名客戶加入該品牌。除此之外，該公司還在全美各地設立駕訓學校，並發表名為「Livewire」的電動重機。該公司還在 1 月初展示了兩款概念車。

哈雷機車發表聲明指出，「這沒什麼大不了的。」「我們先進的分析功能讓我們能夠深刻理解駕駛人的變遷趨勢。事實上，我們對客戶的了解解釋了我們在 2017 年初推出建構全球新世代哈雷客戶的策略。」

這項調查是瑞銀於 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 21 日期間對美國 21 歲以上的 2100 名成年人進行的。