〈百貨福袋攻略〉汽車福袋大縮水 有百貨直接送現金50萬元吸客

新春期間民眾排隊搶購福袋試手氣是過年熱門的活動之一，不過，過去作為最大獎的汽車福袋，今年明顯縮水，截至目前僅看到遠百 (2903-TW) 旗下花蓮遠百、新光三越桃園站前店、高雄漢神百貨和漢神巨蛋購物廣場分別各送出 1 台汽車，比起去年全台共有 9 台汽車減少，而北市京華城最大獎仍維持 50 萬元現金，可說是最貼近消費者需求的大獎。

另外可留意到，微風南山適逢新開幕期間，為首度迎新春，全館單筆消費達 6,000 元以上可獲得一張抽獎券，最大獎為市價 268.8 萬元的 Jaguar F-PACE 跑車型 SUV 1 台。

遠百表示，花蓮遠百福袋預購已開跑至 2 月 4 日，限量 900 個，憑當日全館單筆 888 元發票，可以 1600 元預購，最大獎是市價近 70 萬元的 FORD FOCUS 時尚型 1.6 汽車。

而新光三越百貨體系福袋今年也送出 1 台汽車，桃園站前店將送出納智捷 S3 3D 安全經典版車款，市價 55.9 萬元。

京華城的福袋相當有看頭，今年共推出 1500 個新春福袋，最大獎是 50 萬現金大紅包，自 1 月 21 日至 24 日開放 500 個可網路預購，於指定日期回館再憑當日單筆消費滿 600 元，可以現金 1000 元購買「福袋抽獎參加券」。

另一方面，可看到百貨業者強打分眾式的福袋，遠東 SOGO 台北店表示，大年初一到初三天天都有千元福袋販售，以不同樓層做區分，讓消費者可依各自不同需求購買，例如 4 樓珠寶鑽石黃金福袋 1000 元，內容物保證價值 6000 元起跳，最大獎為市價 73,000 元的周大福兒孫滿堂純金擺件；而 8、9 樓福袋最大獎為 iPhone XR，再抽 OSIM 8 變小天后按摩椅。

而為了積極拉升年末消費，遠東 SOGO 自 18 日起已啟動春節促銷，除了集結 10 家銀行推出最高 10% 的回饋，也配合相當熱門的 LINE Pay 擴大行銷，1 月 30 日至 2 月 1 日使用 LINE Pay 滿千元送 HAPPY GO 點數 300 點，2 月 8 日至 3 月 3 日扣除 200 點 HAPPY GO 點數則能獲得 100 元購物金。