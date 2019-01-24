和興餐飲代理珍寶來台首役成功 今年定位新加坡專家

連鎖餐飲業者和興餐飲引進新加坡二大美食品牌「珍寶海鮮」和「黃亞細肉骨茶」，經營有成，今 (24) 日宣布，今年展店重點將放在「黃亞細肉骨茶」，並在中部以北尋找合適據點，並評估代理其他新加坡和馬來西亞品牌來台，朝「新加坡美食專家」目標邁進，也透露會做好 IPO 所有內部準備，但是否 IPO 還要觀察。

不同於國內其他餐飲業，對於異國美食主要著重日韓泰式或西餐的定位，和興餐飲瞄準的是較少業者著墨的星國美食，導入二大知名品牌後，和興餐飲執行長曾柏憲表示，新加坡已有許多品牌看好台灣市場也有來台展店的意願，現在不愁沒有品牌可代理，但「品牌力」是決定成敗的重要關鍵，還是要謹慎評估。

另一方面，曾柏憲直言，台灣餐飲市場變化太激烈，新品牌的蜜月期已從過去 1-2 年左右大幅縮短至 1-2 個月。

為了持續活化品牌，和興餐飲今年除了還會展店，也設定好「在地深化」目標，可觀察到，「黃亞細肉骨茶」在信義區首店開幕至今近半年，由於適時調整商品內容，提出套餐、外帶餐有效吸引附近上班族，帶動 1 個月賣出千套套餐。

而針對客單價較高的「珍寶海鮮」，和興則設計包套餐和節慶商品等，提供人數較少的聚餐客群新選項，以及不同的餐點組合，去年一整年位於台北信義區的店點， 1 年營收就破億元。

對於 IPO，曾柏憲說，會做好所有 IPO 需要的準備，但不見得會做，因為餐飲必須有話題，若沒有海外布局，恐怕話題性就比較不高。