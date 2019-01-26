〈年節採買省錢術〉刷三大賣場聯名卡辦年貨 回饋優惠省荷包

因應農曆春節即將來臨，量販業者紛紛於本週末起推出加碼優惠的行銷活動，以及延長營業時間，而消費者在採買年貨之餘，如果聰明使用信用卡，也可以為自己省荷包，快樂迎新年。

大潤發於 1/26、1/31 至 2/3 這幾天都會延長營業時間至 24：00，除夕 (2/4) 當天營業至下午 5 點，並自初一後就正常營業時間。消費者如果有台新的大潤發聯名卡只要在大潤發或大買家的店內消費，就有點數兩倍回饋，相當於回饋率最高 1%，併計額外 0.3% 現金回饋，也就是說合計回饋率最高 1.3%，而且單筆消費滿 1200 元，還可享 3 期分期 0 利率。

家樂福 1/26、 2/1 至 2/3 均至隔日凌晨 1 點才打烊，而玉山家樂福聯名卡在店內消費 1 元就有 2 點的家樂福點數，每 300 點家樂福點數可抵扣 1 元家樂福店內消費金額；且每週三家樂福店內刷聯名卡，不限金額家樂福點數 3 倍送，相當於現金回饋約 1%。

此外消費者 2/12 前，帶著玉山家樂福聯名卡在家樂福辦年貨，當日單筆刷滿 2500 元 (含) 以上，贈「家樂福 100 元即享券 (電子折價券)」一份，活動期間每卡最高回饋家樂福 2000 元即享券。如果是很會刷的「閃電刷手」，單筆分期消費滿 10000 元 (含) 以上，就贈「家樂福 200 元提貨券」。

好市多繼去年首度公佈大年初一全台店休一天後，成為全年無休的好市多，每年只會有一天不營業的日子。今年除夕 (2/4) 當天，好市多調整營業時間為早上 10 點到下午 6 點，而初一 (2/5) 暫停營業一天，讓員工能回家跟家人團聚過年，2/6 初二後就恢復正常營業時間。

消費者如果選擇好市多採買年貨，可使用國泰 COSTCO 聯名卡，賣場內消費享 1% 多利金，Costco 多利金可於每年 8/1~9/30 至全台 Costco 實體賣場直接折抵刷卡金，或於會員續約時折抵台灣 Costco 會員年費，每 1 元 Costco 多利金可折抵 1 元消費，回饋折抵無上限。

如果想在過年時候添購新家電或新家具的民眾，也可以趁此機會刷 Costco 聯名卡，獲得新春加碼的回饋，只要 2/17，於好市多賣場及其線上購物 (costco.com.tw)，購買單價超過 15000 元的指定家電或家具，就享多利金 3% 回饋 (含原店內 1%)。

如果你沒有這幾家大賣場的聯名卡，可以看看手邊有沒有一些消費累積紅利點數的信用卡，例如：星展新推出的「星展銀行 everyday 鈦金卡」，主打生活消費輕鬆累計紅利，在指定通路享有 5 倍回饋，可以用於家樂福跟大潤發，5 元累計１點; 而花旗的「超級紅利回饋悠遊卡」在大潤發跟家樂福也有 3 倍紅利回饋。