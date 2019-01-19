〈百貨福袋攻略〉買福袋不用排隊了 也別忽略隱藏版優惠

農曆年搶福袋也拚手氣，2019 年雖然汽車大獎縮水，不過也有不少創新行銷，新光三越和微風均首度推出線上預購福袋，登入 APP 就能免排隊搶福袋，遠東 SOGO 台北店則是聯合部分專櫃化妝品品牌，購買指定明星商品即可獲得 800 元商品抵用券，回饋金額超高，但並不在 DM 內，消費者購買專櫃化妝品別忘了詢問櫃姐。

新光三越說明，今年福袋分為現場預購和線上預購，線上已從 1 月 18 日上午 10 點開跑，只要扣除會員點數 100 點且 skm pay 支付 1000 元，即可預購價值超過 3000 元的福袋。

微風則指出，今年各館針對微風積點禮遇會員，推出 688 袋價值超過 3000 元的福袋，只要 1000 元，就有機會將豪華住宿、尊榮個人專輯錄製體驗、3C 電子用品和精品包款等帶回家。

而對於全新開幕的微風南山，微風更是祭出超大汽車禮吸引消費者，開幕慶期間至 2 月 20 日全館單筆消費達 6000 元以上，可獲贈抽獎券 1 張，最大獎可抽到市價 268.8 萬元的 Jaguar F-PACE 跑車型 SUV 1 台。

另一方面，微風說明，針對 APP 會員，今年微風廣場、微風信義、微風南山和微風松高首度以預購方式開賣福袋，免去辛苦排隊的麻煩，而憑積點禮遇會員可到各館福袋預購地點購買福袋憑證，大年初一再至各館兌換地點試試新春手氣抽福袋。

新光三越也指出，除了線上預購福袋，現場購買的福袋於大年初一開賣，以桃園站前店提供的最大獎 LUXGEN S3 3D 轎車 1 台價值最高，超過 50 萬元。

不過，非汽車大獎也相當有看頭，新光三越台中中港店福袋最大獎為 festaria TOKYO 1 克拉鑽戒，市價 42.5 萬元，台北信義新天地則有 festaria 1 克拉鑽石，市價 40 萬元，其他還有 ANA 台北東京雙人來回機票、OSIM 按摩椅、PGO 機車和住宿券等獎項。