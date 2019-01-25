傳中國派出副部長組成的代表團 赴美為貿易磋商做準備

據知情人士透露，包括副部長在內的一個中國代表團將於周一抵達華盛頓，為中國副總理劉鶴參加的高層貿易談判做準備。

兩位知情人士稱，中國商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷將於 1 月 28 日抵達美國。由於相關信息未公開，知情人士不願具名。一位知情人士說，中國人行行長易綱也將參加會談。目前尚不清楚還有哪些其他官員參加。

美國此前稱劉鶴參與的會談「非常、非常重要」，但淡化了會談取得突破的可能性。劉鶴將於 1 月 30 日至 31 日與美國貿易代表 Robert Lighthizer 和財政部長努欽會面，距離美國針對 2000 億美元中國商品加徵關稅的最後期限還有約五周。

雙方在一系列爭議問題上似乎仍沒有達成一致意見，其中包括從中國處理智慧財產權到兩國商品貿易失衡等問題。中國商務部、財政部、外交部和中國人行均沒有立即回覆尋求置評的傳真。

中國人行行長易綱此前陪同劉鶴參加了 5 月份在華盛頓舉行的貿易談判，同時也是 6 月份在北京參與與美國談判的中國官員之一。中國人行負責管理人民幣匯率，而美國財政部長努欽周四表示，人民幣是中美貿易談判的重要內容之一。

與其他國家的央行不同，中國人行並不是獨立的。中國國務院領導中國人行，作為副總理，劉鶴的級別也高於易綱。

美國商務部長羅斯在接受彭博電視採訪時表示，美中都熱切希望結束貿易戰，但結果如何將在於中國是否會深化經濟改革，以及進一步開放市場。他還表示，他預計會談結束後，談判代表將對會晤進展發表聲明。