黃金1300美元上檔心理壓力重 但外資喊超過1400美元

中國人行釋放流動性救市、川普總統樂觀預測中美將可達成協議，受股市轉強影響，本週金價呈現震盪整理，元大投信期貨信託部表示，主要是 1300 美元以上之心理壓力沉重，短線投資人需留意漲多回檔的風險，但是多家外資看好今年底黃金可望超過 1400 美元，建議可以透過黃金 ETF 投資以分批佈局。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數本週上漲 0.36%，黃金期貨 2 月合約以 1292.3 美元作收。

元大投信期貨信託部表示，世界銀行在最新發布的全球經濟展望報告中以「天色漸暗、風暴將至」來形容全球經濟，並表示 2019 年全球經濟前景趨於黯淡，且經濟增長低於預期的風險正在增大。主要風險包括：貨幣寬鬆政策退場、貿易糾紛升級、全球利率攀升、匯率波動，以及愈來愈頻繁的天氣異常事件等。

聯準會公布經濟褐皮書亦顯示許多地區樂觀程度降低，CME FedWatch Tool 透露市場預期今年升息機率不及 2 成。但是落後於景氣循環的物價又可能受到薪資增長及關稅壁壘之帶動，實質利率（名目利率 - 通貨膨脹率）將有小幅走低空間，將有助於支撐黃金下檔空間有限。

此外，美國在減稅紅利淡化的情況下，經濟學家預期美國 2019 年經濟成長率將是已開發國家中減幅較大者，經濟成長相對弱勢，以及暫停升息的期待，可望改變強勢美元格局，亦有助於黃金擺脫美元估值壓力，展現生機。

國際投行也是紛紛看好今年黃金的表現，J.P. Morgan 年底目標價上看 1405 美元，而高盛更是在 1/10 發表的報告中將 12 個月目標價從 1325 美元大幅上調到 1425 美元，元大投信期貨信託部建議，投資人在考慮今年的投資布局時，千萬不要忘了把黃金納入投資的一環。

不過，短線黃金震盪整理，元大投信期貨信託部表示，主要是自 2018 年 11 月中旬以來的強勢仰角上攻 1300 美元的過程不見任何停頓，一個半月金價累積漲幅近 8%，而 1300 美元以上之心理壓力沉重，因此短線投資人需留意漲多回檔的風險，黃金 ETF 投資建議以分批佈局為宜。