貴金屬盤後─美元回檔 政局與經濟擔憂 黃金大幅收高18.30美元

黃金期貨週五大幅收高，並站上每盎司 1300 美元關卡，創 6 月以來最高收盤水準。美元回檔，國際政局動盪，及全球經濟擔憂，提供了市場利多。

分析師說，黃金價格上漲，係反應美國，歐元區，委內瑞拉與南非的政治不確定性，還有中美貿易談判。

2 月黃金上漲 18.30 美元，或 1.4%，收於每盎司 1304.20 美元，盤中高點為 1305.80 美元。

3 月白銀上漲 39.9 美分，或 2.6%，至每盎司 15.699 美元，本週上漲 2%。

分析師說，聯準會 (Fed) 下週將舉行政策會議，預期將重申停止升息週期，美元因而疲弱。

美元指數下跌 0.8%，本週下跌 0.5%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，中美貿易戰可望獲得解決，人民幣因而上漲。中國消費者可能購買更多黃金，亦屬黃金利多。

本週稍早，國際貨幣基金 (IMF) 調降 2019 年全球經濟成長預估，中國經濟數據亦疲弱，均有助支撑黃金。

其他金屬交易方面，3 月鈀金上漲 3.1% 至每盎司 1319.80 美元，但本週下跌約 1.2%。4 月白金上漲 1.7% 至每盎司 818.30 美元，本週上漲 2%。

3 月銅上漲 3.2% 至每磅 2.729 美元，本週上漲 0.4%。