貴金屬盤後─美元走堅 黃金收低4.30美元 關注政府關門與貿易戰

黃金價格週四收低，美元走堅為黃金市場利空。投資人持續關注美國部份政府關門及中美貿易戰發展。

長期而言，分析師仍看漲黃金。經濟展望錯綜，貿易協商與英國脫歐均具有不確定性，有助推升黃金的避險買盤。

4 月黃金下跌 4.30 美元，或 0.3%，收於每盎司 1285.90 美元。3 月白銀下跌 8 美分，或 0.5%，至每盎司 15.30 美元。

美元指數上漲 0.5% 至 96.629。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

美國公布上週初次申請失業金人數自 1969 年以來，首度跌破 20 萬人。該數據公布後，美元溫和上漲。

分析師說，儘管經濟的不確定性增加，但初次申請失業金數據顯示，美國勞工市場依舊強勁。然而，美國政府關門持續，加上中美貿易戰風險加重，可能持續提供黃金支撑。

美國商務部長羅斯週四說，華盛頓與北京距離解決貿易戰，還非常遙遠。

Capital Economics 公司分析師仍看漲黃金與白銀，預期 2019 年底，黃金與白銀將分別上漲至每盎司 1350 與 17.50 美元。但預期 2020 年，避險買盤將消退，黃金與白銀難再進一步上漲。

其他金屬交易方面，3 月鈀金收低 2.1% 至每盎司 1280.70 美元。一週前，鈀金創新收盤高點，並創下約 16 年來，首度高過黃金價格。

4 月白金上漲 1.1% 至每盎司 805 美元。3 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.645 美元。