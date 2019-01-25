政府關門、公務員沒錢吃飯怎麼辦？美商務部長：去向銀行貸款啊

在美國部分政府處於關門狀態的同時，有數十萬聯邦雇員被迫休無薪假，甚至無薪工作，生計嚴重受影響，據外電報導，近期更有數十名聯邦政府員工至食物銀行等避難場所排隊領取日常用品與糧食。

紐約食物銀行管​​理部表示，紐約早已因為房價飆漲，導致許多家庭生計陷入麻煩，而政府關門更令這樣的狀況雪上加霜，雖然食物銀行等非營利機構可以提供援助，但這「絕不是因應國會僵局與政府關門的良方」。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，對於聯邦雇員選擇到避難所領取生活必需品而非申請無息貸款，感到無法理解。

羅斯強調，銀行與信用合作社正向聯邦雇員提供無息貸款，以支應部份薪資，他們所要承擔的債務實際上由聯邦政府擔保，聯邦雇員沒有理由拿不到貸款。

美國各層級金管單位曾於本月初發表共同聲明，鼓勵銀行、信用合作社與線上借貸平台等金融機構動起來，協助受政府關門牽連的人員度過難關。

隨著美國政府局部關門邁入第 5 週，至今已達 35 天，創下美國政府關門史上最長紀錄。根據估算，公務員損失的薪資總額已超過 22 億美元，消費者支出恐因此放緩，內需表現將大受影響。

根據《金融時報》報導，典當行業及發薪日貸款機構在美國政府停擺期間交易熱絡，但這些短期貸款卻可能讓債務人陷入債務惡性循環。