台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月25日

財政部長蘇建榮昨（24）日表示，台商海外資金匯回有急迫性，將加快速度研議「海外資金匯回專法」；此外，最快農曆過年前，會先發布解釋令，確立海外資金所得認定方式，解決實務上面臨的所得認定疑慮。

中央銀行昨預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，純網銀業者向央行申請辦理外匯業務指定銀行，將可免除合辦外匯業務累積達 4 億美元或 7000 筆以及最近 3 年財務健全等條件，比起一般本國銀行，大約可省下 2 至 3 年時間，對純網銀業者將是一大利多。

經濟部本月底即將拍板遴選風場的躉購費率，昨（24）日風電概念股已先行大漲。永冠 - KY（1589）、上緯投控（3708）收盤奔上漲停，世紀鋼（9958）漲逾 9%，世紀鋼股東新光鋼（2031）也受拉抬。不過跟沃旭同一陣營的中鋼（2002），股價卻不動如山。中鋼表示，雖被沃旭要求停工，但興達港建廠仍續進行。

經濟日報

財長蘇建榮：產創減免不擴大適用

研發抵減不加碼 業者批觀念落伍

資金匯回 春節前訂課稅規則

工商時報

社會企業成真咖啡拚展店 兩個月開 1 家

海外事業熄火 福特上季盈轉虧

工黨挺延後脫歐 英鎊漲破 1.3 美元

聯合報

經長沈榮津：今年「三衝」 力拚經濟

貿協前進以色列 設台貿中心

外資匯出逾 3,100 億 海嘯來最多

蘋果日報

MWC 最大亮點 華為搶推全球首支 5G 摺疊機 小米大秀雙摺疊智慧機

蘋果大砍逾 200 人 泰坦電動車計劃恐成鐵達尼

遊戲產值勝好萊塢 10 倍 童子賢：去年超越千億美元 贏 PC 市場

中國時報

新南向 貿協搶攻 2 線城市

接軌全球 中信銀簽署赤道原則

封關倒數 台股難逃低量魔咒

自由時報

央行為純網銀開方便門 申辦外匯業務省 3 年

童子賢︰遊戲業是幸福經濟 產值超越好萊塢 10 倍

躉購費率月底拍板 風電股漲不漲有玄機