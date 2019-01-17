好基金 爛基金 看懂景氣循環和經濟指標不迷茫

2018/10/11/ 美股標普指數 S&P 500 單日跌幅 3.29%，台股同日終結最長萬點，跌幅達 6.31%。

2018/12/19 美國聯準會 Fed 宣布升息，投資人信心下降，美股重挫，道瓊工業指數大跌 464.06 點，台股收盤跌 108.69 點，跌幅 1.11%。

2018/12/24 美股三大指數全數收黑，其中 S&P 500 收跌 65.52 點，跌幅 2.71%，拖累台股，終場指數下跌 112.61 點。

2018/12/27 美股暴漲 1,086 點，漲幅接近 5%，帶動台股開盤大漲，終場大漲 162 點，漲幅 1.72%。

上述幾個日期的股市充分成呈現出 2018 年底股市大幅波動的狀況，不僅幅度大、頻率也增高，即使是經驗豐富的投資人多數也未能掌握。2019 年除了中美貿易戰可能持續升溫、美國聯準會 FED 是否會持續升息也尚未定案，多數主要國家更對 2019 年的經濟預測都進行下修。投資人紛紛關心這波熊市究竟何時結束？以及面對 2020 美國選舉年，可以如何布局掌握機會？

鉅亨網即在 2019 年年初舉辦講座，邀請理財專家林奇芬來分析在全球市場多空下，該如何看懂景氣循環和經濟指標來作為下一步的投資策略。林奇芬表示，投資最重要的是要掌握相關經濟指標，才不會在劇烈的股市震盪中迷茫。

講座中林奇芬將進一步傳授 2019 辨別好基金或爛基金的秘訣，讓您打造最佳基金配置組合，並進行 1 對 1 個別基金健檢，報名盡速至 https://pse.is/20190124_AnueTalk_News。

講座資訊：

名稱：2019 基金投資大戰略，理財教母林奇芬教你做好基金健診

時間：2019 年 1 月 24 日 19:30~21:30

地點：鉅亨網 (台北市信義區松仁路 89 號 2 樓)