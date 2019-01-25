沖壓件廠和勤精機送件 擬發3億元CB籌資

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW)，為本身資金需求，已向證期啟送件擬發行 3 億元有擔保可轉換公司債 (CB)，主辦券商為大慶證券；公司指出，此市場籌資案，主要為償還銀行借款及進行長期股權投資。

和勒精機去年 11 及 12 月的營收都呈現年衰退，12 月下滑到 1.88 億元，年減 20.44%，第 4 季營收 5.44 億元，也是 6 季以來新低，年減 14.4%，業界人士指出，去年第 4 季營收走低，主要在中國車廠拉貨力道薄弱，第 1 季車廠以銷售庫存為重點，預計第 2 季起才可能在銷售上有起色。

和勤精機也在去年第 4 季起進行公司產能調整，以迎接第 2 季起需求走揚，浙江嘉興和新廠第 5 生產線已在去年 10 月底動土，預計總投資額新台幣 2.9 億元，擴建年產 2500 萬件汽車座椅零組件產能，預計今年第 4 季完成投產。

和勤精機嘉興和新廠第 5 生產線，預計投產後新增年產值約新台幣 5.8 億元，加計 2020 年後台中科二林廠新產能，預計和勤兩岸汽車零組件產值，每年將增加 25%。

和勤的嘉興和新廠現有 4 條生產線，為因應集團整體營運需求，將擴建和新廠第 5 生產，除擴產需求外，也將調整電鍍線及集中污水處理，以更符合環保法規，避免日後風險。

和勤精機去年前 3 季財報，稅後純益 1.01 億元，年增 4.73 倍，每股純益為 1.34 元。