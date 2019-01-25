航空股上季表現佳 本季政府關閉增添陰霾

美國航空公司的高層們加大了對部分政府關閉的批評言論，並警告延長的關閉可能會阻礙航空旅行。

JetBlue 航空 (JBLU-US) 執行長 Robin Hayes 週四 (24 日) 與分析師和投資人的電話會議上表示，「我們已接近臨界點，因為員工即將錯過第 2 次發薪日。這種情況持續的時間越長，國家的航空旅遊基礎設施所需的反彈時間就越長」。

美國航空 (AAL-US) 的執行長 Doug Parker 也警告，稱排隊過長和延遲的空域都威脅著整體行業。達美航空 Delta (DAL-US) 上週表示，政治僵局造成每月損失約 2500 萬美元。

雖然執行長們都表示旅行安全還是可以得到保證，但政治僵局可能會加劇航班延誤、延長安檢路線、並擾亂數百萬乘客每天依賴的系統。

西南航空 (LUV-US) 執行長 Gary Kelly 凱利在接受采訪時說道，「每個人都需要注意並警惕，關閉可能會損害經濟，並可能損害航空旅行」。西南航空雖然最新財報顯示營收為 57 億美元，高於分析師預期。然而，因政府關閉，需政府批准的新飛機及航線也都因此延誤，如加州至夏威夷等航線。這也讓公司本月損失約 1000 萬美元至 1500 萬美元。

西南航空股價周四收盤上漲 6.25% 來的 54.21 美元。

西南航空股價趨勢圖

然而，航空公司上季財報都表現較佳。美國航空最新財報顯示：

每股純益 EPS 為 1.04 美元，高於分析師預期的 1.01 美元。

應收達 109.4 億美元，年增 3%，低於分析師預期的 109.5 億 美元。

美國航空股價周四收盤大漲 6.35% 來到 33.66 美元。