新手遊續貢獻 網龍11月營收優預期 年增逾1.8倍

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 今 (10) 日公告 11 月合併營收 8112.8 萬元，月減 19.81%，受惠新手遊點數收入挹注，使營收年增 186.8%，表現優於預期；前 11 個月累計營收 5.31 億元，年增 57.27%。法人指出，網龍前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

網龍所打造的經典端遊轉手遊之作《吞食天地 M》在 9 月上線後，表現大幅優於預期，帶動網龍 9 月營收翻倍成長達 8791.5 萬元，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。

據悉，《吞食天地 M》9 月貢獻網龍營收約 5700 萬元、10 月挹注約 7300 萬元，以手遊表現來看，上線第 3 個月營收可能會逐漸下滑。網龍總經理呂學森先前也表示，將會努力讓營收下滑趨勢減緩，預期 11 月有機會維持 5000 至 6000 萬元營收規模。此次營收出爐後，表現反而優於預期，維持 9 月剛上線時的 8000 萬元規模。

網龍《吞食天地 M》的行銷費用已於第 3 季認列，且端遊轉手遊的行銷費用花費相對較少。法人指出，網龍今年上半年的 1982 萬元虧損額，可望靠 9 月單月獲利來彌補，而 10 月的獲利表現，也有機會與 7、8 月虧損額相抵銷，前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。