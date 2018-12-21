中國重新開放版號審批 大宇資、宇峻及網龍營運迎曙光

據中國媒體報導，中宣部版權局副局長馮士新在「2018 年中國遊戲產業年會」上表示，首批部分遊戲已完成審批，正在核發版號。今年 3 月起受到版號審批中止影響的遊戲廠，總算迎來曙光，國內積極佈局中國市場的遊戲研發商，包括大宇資 (6111-TW)、宇峻奧汀 (3546-TW)、中華網龍 (3083-TW) 等，都可望因此受惠，為明年營運再添想像空間。

大宇資受到中國遊戲市場審批暫停影響，原先預計第 2 季與第 3 季推出的遊戲，全數面臨遞延，不過，第 3 季受惠與陸廠合作的授權金挹注，使 9 月營收月增 1.9 倍多、達 9000 萬元，帶動第 3 季轉虧為盈，每股純益 0.1 元。而大宇資 10 月已在中國推出《新軒轅劍》、11 月初也推出《仙劍奇俠傳 4》，《仙劍奇俠傳六界情緣》已取得版號，預計明年推出。

至於大宇資最受市場矚目的《軒轅劍龍舞雲山》，為其去年以自有 IP 授權網易開發的手遊，遊戲人氣相當高，加上市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，該款遊戲將於明日進行首測，若順利通過審批上市後，市場預期，可望為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益，挹注強勁的營運動能。

面對中國官方先前停止版號審批，宇峻轉而改變營運策略，原先遊戲大多在中國市場先上線後，間隔 1 至 2 個月，才在其他地區上線，但受到審批延宕影響，近期遊戲已不再等待中國市場版號審批，先行在其他市場上線，且受到該政策影響，中國已有不少小廠退出市場，在宇峻看來，由於公司具備研發實力，版號審批中止其實是短空長多。

宇峻第 3 季受到新款遊戲上線表現不如預期，加上中國版號審批還未開放，使遊戲在中國市場上線時程遞延，轉而在台港澳市場先行上線，營收與獲利表現較第 2 季衰退，每股純益 0.71 元。不過，隨著版號審批開放，宇峻先前未能進入中國市場的遊戲，都可望因此受惠。

網龍推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》9 月上線，帶動網龍第 3 季成功單季轉盈，且前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

雖然網龍的中國營收占比低，受到中國停止審批版號影響不大，但明年隨著《吞食天地 M》營運步入穩定階段，可開始授權營運，加上目前也有與陸廠洽談授權中，中國開放版號審批，對網龍明年的營運來說，無疑也是一大利多，而網龍母公司遊戲大廠智冠 (5478-TW)，也將同步受惠。