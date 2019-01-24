廣越客戶出貨旺 今年營收獲利估增2成 EPS上看9.5元

廣越 (4438-TW) 受惠 2 大客戶 VF 業績成長強勁、Patagonia 高毛利產品出貨看俏，加上去年年中併購的金漢今年起也將貢獻營收，法人預估廣越今年營收獲利均可望年增近 2 成，每股純益估上看 9.5 元。

法人指出，廣越去年客戶中，訂單量成長最多的就是來 VF 以及 Patagonia，分別年增 35% 以及 20%，而今年來看，Patagonia 推出的暖魔球產品出貨看俏，訂單量可望再成長 20%，有望超越最大客戶 Adidas，加上新品毛利較佳，將同步帶動廣越營收獲利表現。

而另一客戶 VF 旗下有 JanSport、Eastpak、Timberland 及 The North Face 等知名品牌，而 The North Face 與 Timberland 受中國消費者青睞，業績表現亮驗，廣越也可望受惠。

此外，廣越去年年中才併入報表的金漢實業，今年起將完全貢獻整年業績，法人預估廣越今年在國際客戶出貨看俏、高毛利產品比重提升下，營收獲利可望同步年增 2 成，每股純益將達 9.5 元。

廣越去年營收 132.78 億元，衝上歷史新高，年增 30.1%，目前從主要客戶營收佔比來看，Adidas 佔 32.3%、Nike 佔 18.1%、Patagonia 佔 19.8%、 VF 佔 15.0%、Puma 佔 5.5%、mont-bell 佔 4 %。