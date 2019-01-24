壽險業去年匯損創新高 但NDF避險成本已低於2%可望節降今年成本

根据週四金管會發布的最新數据，台灣壽險公司 2018 年全年匯損創歷史新高，導致獲利縮水。在連續兩年嚴重匯損後，壽險公司也積極尋求方法來因應匯率波動的挑戰，其中包括增提外匯價格變動準備金，並同時搭配降低避險比重，來減輕匯兌成本的沉重負擔。
數據重點
- 金管會新聞稿指出，壽險公司 2018 年累計淨匯損達 2,309 億元台幣，金管會表示此前的年度匯損紀錄高點為 2017 年的 1,761 億元
- 去年全年外匯兌換利益為 2,810 億元台幣，避險損失則達 4,840 億元，且外匯價格變動準備金沖抵 279 億元
- 截至 12 月底外匯價格變動準備金餘額為 560 億元台幣，較上月份增加 23 億元
- 全體壽險公司 2018 年稅前獲利為 842 億元台幣，較 2017 年的 1,166 億元減少 27.8%
市場洞察
- 在台幣去年貶值約 3% 的情況下，壽險公司的海外投資部位照理應該有匯兌收益，不過卻因為必須付出昂貴的避險成本，一增一減之後仍難逃鉅額匯損
- 為了不讓每個月的損益因為匯率波動大起大落，金管會已同意壽險公會提出強化外匯價格變動準備金的措施，平時提存與可沖抵的比率均提高，以尋求平滑化對財報的影響，預計自 1 月份開始上路
- 彭博調查顯示台幣今年可能偏弱，再加上新版的外匯準備金助益下，壽險公司或許可以在風險可控的範圍內緩步降低避險比重
- 宏利投信固定收益部副總經理劉佳雨表示，目前透過 NDF 避險成本已經低於 2%，相對比承作換匯交易 (Swap) 便宜，這讓壽險公司避險策更具有彈性，有機會降低避險成本，不過因為調整配置實務上需要時間，故大幅降低的機會也不高，全年仍具挑戰
- 外匯市場也關注壽險業若調整避險策略後可能造成的影響，在本月初針對 17 位外匯交易人士的調查裡，有 2 位提及壽險公司的美元買盤力道可能是今年上半年影響台幣即期匯價的主要因素之一