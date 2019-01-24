壽險業去年匯損創新高 但NDF避險成本已低於2%可望節降今年成本

根据週四金管會發布的最新數据，台灣壽險公司 2018 年全年匯損創歷史新高，導致獲利縮水。在連續兩年嚴重匯損後，壽險公司也積極尋求方法來因應匯率波動的挑戰，其中包括增提外匯價格變動準備金，並同時搭配降低避險比重，來減輕匯兌成本的沉重負擔。

數據重點

金管會新聞稿指出，壽險公司 2018 年累計淨匯損達 2,309 億元台幣，金管會表示此前的年度匯損紀錄高點為 2017 年的 1,761 億元

去年全年外匯兌換利益為 2,810 億元台幣，避險損失則達 4,840 億元，且外匯價格變動準備金沖抵 279 億元

截至 12 月底外匯價格變動準備金餘額為 560 億元台幣，較上月份增加 23 億元

全體壽險公司 2018 年稅前獲利為 842 億元台幣，較 2017 年的 1,166 億元減少 27.8%

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