三大法人買超51.8億元 外資押寶10金控過年 卻連砍3檔壽險金控

台股今 (21) 日隨亞股開高，盤中一度功克 9900 點關卡，續創今年以來新高並站穩各短均線，惟漲多回檔股壓尾盤，終場上漲 53.34 點、為 9889.4 點，9900 點得而復失。今日外資買超 51.6 億元，投信賣超 11.8 億元，自營商買超 12.02 億元，三大法人買超 51.8 億元。

從外資操作發現，外資開始押寶金控股過年，不過在加碼金控股之際，有三檔壽險金控遭外資連砍，其中，外資連賣國泰金 14 天，而新光金更是累計被賣超逼近 14 萬張。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 539 口至 26816 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 964 口至 53296 口。

外資買超前 10 名個股：中信金 13,916 張、聯電 10,909 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 10,467 張、富邦上証正 2 獲買超 8,408 張、中鋼 7,969 張、玉山金 7,946 張、元大金 6,494 張、上海商銀 5,854 張、鴻海 4,971 張、穩懋 4,753 張。

外資青睞的前 10 名個股中，有 3 檔金控股和一檔銀行股上海商銀以外，外資也大買第一金、開發金、兆豐金、華南金、台新金、合庫金、永豐金等 7 檔金控股，等於外資買超前 30 明中就有 10 檔金控股入列。

不過，外資在掃貨金控股之際，也有不愛的個股，國泰金遭外資賣超 4052 張、富邦金遭賣 3103 張、新光金也被減碼 2868 張，3 檔壽險金控都再外資賣超前 10 名，其中，國泰金被外資連續賣超 14 天，累計賣超超過 11 萬；富邦金也被連賣 8 天，累計賣超 6.4 萬張；而新光金則遭連賣 7 天，但外資賣超力道很大，累計賣超超過 13.9 萬張。

進一步觀察外資賣超前 10 名個股：富邦 VIX 遭賣 10,104 張、欣興 5,756 張、長榮航 4,802 張、國泰金 4,052 張、中美晶 3,696 張、中石化 3,499 張、富邦金 3,103 張、新光金 2,868 張、奇美材 2,010 張、華航 1,997 張。

而投信買超前 10 名個股：長榮航 1,962 張、新唐 1,908 張、台表科 1,403 張、義隆 874 張、強茂 817 張、良維 725 張、欣銓 700 張、台燿 686 張、聯詠 667 張、立積 539 張。

投信賣超前 10 名個股：榮化 10,631 張、中信金 3,682 張、啟碁 2,692 張、宏捷科 2,206 張、兆豐金 1,741 張、元太 1,602 張、玉山金 1,159 張、第一金 972 張、開發金 946 張、達興材料 892 張。有別於外資抱金控股過年，投信則明顯棄守金控股。

自營商買超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 獲買超 47,042 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 13,840 張、富邦上証正 2 獲買超 7,142 張、聯電 3,926 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 3,895 張、新光金 2,573 張、宏達電 2,020 張、元大台灣 50 獲買超 1,730 張、元大 S&P 石油 1,527 張、元大高股息 1,460 張。

自營商賣超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 遭賣超 28,902 張、富邦 VIX 遭賣超 12,819 張、國泰美國道瓊反 1 遭賣超 1,661 張、長榮航 1,047 張、華邦電 796 張、富邦 NASDAQ 反 1 遭賣超 646 張、大同 614 張、國泰臺灣加權反 1 遭賣超 570 張、華新 559 張、宏碁 543 張。

整體來說，台股今天一度收復 9900 點，挑戰萬點的紅包行情聲浪再起，不過，元月行情從 1/4 最低打到 9319 點而後破底翻到今天高點 9919 點，指數已經漲了 600 點，今天尾盤 9900 點無功而返，就是受制於漲多回檔個股壓盤，雖然外資期現貨同步偏多，但是投信有賣超結帳跡象，後續也還會有丙種金主、中實戶等結帳壓力，預期短線還是以高檔震盪為主要格局。