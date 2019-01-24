台化洪福源：三大因素帶動 今年營運仍「有可為」

台塑四寶暮年會今 (24) 日由台化 (1326-TW) 登場，副董事長洪福源表示，美中貿易戰、油價起伏情況等兩大變數，將影響今年營運，他認為，今年需要擔心，但在社會庫存低、價格處於低檔、開春後進入需求旺季等三因素帶動下，營運還是「有可為」，並說兩岸爭端比兩大變數對企業營運造成更大影響，盼至少能維持平穩狀態。

洪福源致詞時說，去年是豐收的一年，合併營收創歷史次高成績，稅後利益與每股稅前盈餘均寫下歷史次高成績。展望今年，他表示，美中貿易戰衝突還未解決，油價起伏狀況沒有很明確，產油國等協商到 6 月前維持減產，使布蘭特原油近來維持 60 美元水平，但仍憂心油價是否會受到地緣政治因素影響。

洪福源指出，去年第 4 季油價下挫影響需求，進而拖累石化品價格，以目前油價來看，石化品價格並不合理，但他認為價格「終究會回來」。

洪福源強調，今年 1 月起石化品價格有些改善，銷貨順暢，預期 2 月若辛苦打拚，將可達到預期目標。整體而言，他認為，今年需要擔心，但還是「有可為」，原因包括社會庫存低、價格處於低檔、開春後進入需求旺季等，有機會得到取得新的訂單與發展，且今年預算已審核完成，將比去年下降，但差距不大。

台塑企業總裁王文淵日前表示，盼兩岸關係至少不要再惡化。洪福源也說，兩岸關係目前為止始終沒有很好，但不管對台灣或企業而言，中國都是很大的市場，盼爭端能到此為止，至少能讓雙方關係維持平穩狀態，這比美中貿易戰衝突、油價起伏兩大變數，對企業營運與生意造成更大的影響，盼政府今年能拚經濟，簽訂新的 FTA，為企業預先排除障礙。

此外，台塑四寶去年起便積極推動人工智慧，洪福源表示，今年希望能將躺在各個工廠的大數據動起來，讓成本能降低、成品品質、製程更安定，並將持續積極推動循環經濟，對同仁身體與附近鄰居環境都有好處，也會將給客戶的東西加以回收再利用，並在越南與台灣兩地同時進行。