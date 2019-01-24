〈財政部春節記者會〉經部研議產創條例投資抵減加碼 財長首度表態拒絕

經濟部日前預告「產業創新條例修正草案」，研議將研發投資抵減加碼，但財政部長蘇建榮今 (24) 日首度對此表態，同意產創條例延長，但認為產創條例租稅優惠應維持現有規模，不宜繼續擴大，尤其是過去促產條例已經實施的項目，建議不適合回復。

經濟部為提高產業研發與創新誘因，日前公布「產創條例修正草案」預告，研議將產創優惠租稅條例再延長 10 年，並加碼研發抵減與新增人才培育抵減。

根據經濟部規劃，「研發投資抵減加碼」的部分，研擬將投資抵減加碼 5 個百分點，也就是從原本的 15%、三年內各抵減 10%，改成當年度可抵減 20%、三年內各抵減 15%；至於新增人才培訓支出抵減，則以當年度 15% 或三年 10% 認列。

對於經濟部研議的產創條例草案預告，財長蘇建榮今 (24) 日在「財政部新春媒體座談會」中首度表達財部立場。他強調，財政部同意延長產創條例，但不希望租稅規模優惠擴大；他也認為，研發支出投資抵減與研發人員的薪資沒有太大的關聯。

蘇建榮進一步指出，哪些項目可實施租稅優惠將再進行評估，但原則上包括智慧機械、5G 等能夠促進產業升級的項目一定會做，相關條文也已送進立法院。

蘇建榮表示，財政部與經濟部協調租稅減免措施時，曾向經濟部表達意見，希望企業能經濟成長的果實分享給員工，財政部希望未來審查相關租稅優惠措施時，可將回饋照顧員工的部分也列入考慮。