〈金管會新春展望〉資金活水送大禮 明日起開放台股ETF連結基金

台股去 (2018) 年日均量 1600 億元，金管會主委顧立雄今 (24) 日於新春記者會上表示，希望今年量能能至少維持介於前年 1300 億元 - 去年 1600 億元之間的水準。金管會也宣布，將自明 (25) 日放寬「ETF 連結基金」，投資於 ETF(主基金)，可以超過該主基金已發行總數的 10%，為台股資金活水送上新春大禮。

顧立雄今天率領兩位副主委、各局處局長於新春記者會以「金春迎福亥歲吉」提前拜年。談到台股，顧立雄表示，去年台股日均量為 1600 億元，今年是否能維持此動能，值得關注，希望今年量能可以至少至少維持介於前年 1300 億元 - 去年 1600 億元之間的水準。

顧立雄進一步指出，台股逐筆交易將於 2020 年 3 月 23 日上路，今年 3 月起投資人就可透過擬真平台實際模擬操作。

而金管會明日將放寬「ETF 連結基金」，金管會表示，為了使向來習慣透過基金銷售機構 (包括銀行、投顧、證券商等) 或投信公司本身通路投資基金的投資人，也能參與 ETF 的投資，金管會於去年 10 月 17 日開放投信公司得募集發行「ETF 連結基金」。

所謂「ETF 連結基金」，是指基金資產至少 90% 以上投資於單一投信公司本身所管理 ETF（主基金）的基金，因為投資於投信公司自己管理的基金，不可以重複收取經理費，所以，ETF 連結基金的報酬表現，與 ETF（主基金）大致相同；此外，投資人申購買回 ETF 連結基金的方式，也與一般投信基金 ETF 相同。

金管會表示，第一檔台股 ETF 連結基金預計 6 月上旬問世，台灣 50ETF 連結基金可望為首發基金。

金管會表示，開放初期先以投信公司自己所管理的台股 ETF 試行。投資人可以透過「單筆申購」或「定期定額」方式，向基金銷售機構或投信公司申購「台股 ETF 連結基金」，參與投資台股 ETF。

至於「ETF 連結基金」與現行 ETF 有何不同？金管會表示，投資「ETF 連結基金」不需要開證券戶，透過銀行或是投信通路就可以投資，且經理人費用不收，但保管費要收，績效會有略有差距。

金管會表示，希望藉由「台股 ETF 連結基金」商品，逐漸擴大投資人參與台股 ETF 及台股市場，並間接提高集中交易市場的交易量及流動性。