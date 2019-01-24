富邦媒獨家合作NVIDIA推電競桌機 電競日業績有望增六成

農曆春節前夕萬眾矚目的台北國際電玩展即將登場。富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網前進 TGS 大玩 O&O，與繪圖晶片大廠輝達 NVIDIA 獨家合作，推出搭載 GEFORCE RTX2080 Ti 強效顯卡電競桌機。此外，1 月 27 日富邦媒再加碼推出《momo 電競品類日》，集結華碩(2357)ASUS、宏碁(2353)acer、羅技、微星(2377)MSI、hp、技嘉(2376)GIGABYTE 等逾十個電競品牌，預估活動期間將帶動銷售成長約 6 成。富邦媒表示，momo 品牌合作向下扎根，繼去年搶先取得 NVIDIA GeForce RTX 線上預購權，雙品牌再次強強聯手，推出搭載 GEFORCE RTX2080 Ti 強效顯卡電競桌機。此次 momo 與 NVIDIA 合作的電競桌機，不僅為台北國際電玩展期間 NVIDIA 對戰活動的指定機種，展期間消費者也可至攤位體驗 GEFORCE RTX 2080 Ti 電競桌機。



除了 GEFORCE RTX2080 Ti 強效顯卡電競桌機外，於活動期間《momo × GEFORCE 線上國際電玩展》亦推出最新搭載 GEFORCE RTX2060 顯卡電競桌機及 GEFORCE RTX2070 顯卡電競桌機＋AOC 32 型曲面螢幕限量組合。



而想要在農曆春節期間沉浸在電玩世界裡，富邦媒指出，此次《momo 電競品類日》除了有 2019 話題新品「MSI 微星 GF75 8RD-016TW 17 吋雙碟電競筆電」，針對不同玩家 momo 也大方分享選購的撇步，近來電競筆電主流規格搭載的是 corei5/i7 處理器以及 8G 記憶體，而獨立顯示卡則是挑選電競筆電的關鍵。入門級玩家可從 1050/1050Ti 顯卡做為入手的考量，輕度遊戲 LOL 或是 2D 繪圖就可滿足需求。進階玩家追求遊戲的細膩度及特效畫面的臨場感，如絕地求生、黑色沙漠等遊戲大作或是 3D 繪圖等，則需挑選 GTX1060 顯卡才可暢玩遊戲世界不卡頓。在硬碟容量方面強調高效速度的 256G SSD，或是速度與容量兼備的 1TB＋128G 雙碟規格，都是目前玩家熱門的搭配方案。

