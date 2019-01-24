台灣永達保經2020年稅前要賺一個股本

永達保經今 (24) 日公布去 (2018) 年分期繳新契約保費收入達新台幣 21 億、營業收入達 22.5 億元，稅前盈餘 6.3 億元，每股稅前盈餘 6.41 元，表現持續成長，董事長吳文永表示，在轉投資大陸永達理保經強勁成長挹注下，預期台灣永達保經在 2020 年每股稅前盈餘就能賺到一個股本、達 10 元。

永達保經去 (2018) 年分期繳新契約保費收入達新台幣 21 億、營業收入達 22.5 億元，稅前盈餘 6.3 億元，每股稅前盈餘 6.41 元，且達成 2019 年度百萬圓桌 (MDRT) 會員人數 173 位、主管人數共 1,647 人、13 個月保單繼續率更傲視同業高達 97.78%。

展望 2019 年，董事長吳文永表示，永達保經新契約保費收入目標新台幣 27 億元、營業收入新台幣 25 億元、13 個月保單繼續率 97.8%、主管人力 1900 人及 250 位 MDRT。

除了持續衝刺營運，永達保經今年將重建該公司大樓，預計農曆年後送審申請，預計 2-3 年內完成重建，重建後總使用面積將達 2400 坪。

而徵才與調薪、年終獎金部分，吳文永表示，永達西進有成，挾著複製成功的平台、完善的業務制度，永達保經今年將對各行業的業務菁英廣下英雄帖，邀請加入永達保經的行列。且今年永達保經將加薪 4-5%，年終獎金最高上看 5 個月。

總經理陳慶鴻指出，永達擁有優質又先進的創業平台、大數據的經營管理系統、完善的業務制度，優渥的獎金，並提供理賠訴訟保證書、二訪禮，作為業務進行客戶服務的有力支持，希望吸引優秀的業務菁英，永達更首創世襲制度，在職身故或達退休資格時，組織利益 50% 可以繼承或世襲給下一代。

永達轉投資持股達 24.9% 的大陸永達理保經成立屆滿 8 年，由於西進策略奏效，再加上複製成功的平台及 MDRT 導師制的雙效加乘，大陸永達理保經 2018 年分期繳新契約保費收入達人民幣 14.9 億元、主管人力達 6150 人、百萬圓桌 (MDRT) 會員人數已完成 831 位、13 個月繼續率達 97%。

永達理呈現穩定快速發展，於對岸已設有 16 家分公司及 44 個營業據點，分別位於北京、天津、山東濟南、山東青島、河南、江蘇、蘇州、上海、杭州、寧波、四川、湖北、福建、廣州、深圳、哈爾濱。

挾著 MDRT 品牌優勢及人才西進，2019 年大陸永達理目標：分期繳新契約保費人民幣 25 億元、13 個月保單繼續率 97%、主管人力 10,000 人及 1,600 位 MDRT，將增設河北石家莊分公司成為第 17 家分公司，營業據點也將達到 55 個點。