〈財報〉航太供應商聯合技術 Q4獲利年增高達73%

航太供應商聯合技術 United Technologies (UTX-US) 正準備將自己分拆成 3 間公司，除了近期股價上漲外，第四季財報也顯示，因受益於較低的稅率和新併購的航太業務，第四季純益年增率大增 73%。

總部位於美國康涅狄格州的 UT 表示，至 2020 年中期有望分拆成 3 間企業。這將把 Pratt&Whitney 噴氣發動機部門、航太服務業務、以及最近以 230 億美元收購的 Rockwell Collins 做合併，而其 Otis 電梯業務，和運營商建築系統業務 Carrier 將各自成為獨立的公司。

UT 股價週三 (23 日) 上漲 5.27% 至 117.04 美元，股價至去年 12 月底已反彈約 8%。

UT 股價趨勢圖

執行長 Greg Hayes 於週三電話會議上表示，優於預期的收益，部分原因是由於美國企業稅率降低所致。同時，他也認為「收購後的 Rockwell Collins 給予了更佳的表現」。

Hayes 預計， UT 將在年底前做好分拆準備，但時間最終將取決於完成必要的稅務裁定。他表示，除非公司獲得一些政府豁免和決定，否則分拆狀況下會在某些地區產生「一些相對較高的稅收成本。我們確實需要通過這些稅收裁定來盡量減少一次性費用」。

雖然分拆過程已正在進行，但 Hayes 認爲，如果出售事業群可以為股東帶來更多價值，公司將願意這麽做。

Hayes 重申了 Rockwell Collins 併購所貢獻的 4 年節省 5 億美元目標，但表示 UT 正在推動更多費用節降。他表示，UT 於 2012 年收購了 Goodrich 公司，將原本預測的 3.5 億美元節降，最終成長至 6 億美元。

UT 最新一季財報顯示：

净銷售額成長 15.1% 之 180.4 億美元，高於分析師預測的 169.1 億美元。

淨收入從去年同期的 3.97 億美元成長至 6.86 億美元。

調整後每股純益 EPS 達 1.95 美元，超過分析師預期的每股 1.53 美元。

Wolfe Research 分析師 Nigel Coe 表示，「原本的預期較低，股價表現也不佳，我們認為 2019 年 EPS 應上漲 5 到 10 美分」。

在各事業群裡，Carrier 和 Otis 的銷售額增長了 2%，而 Pratt&Whitney 銷售額也增長了 24%。Collins 航太部門銷售額增長了 29%。

由於投資人正在向傳統集團型企業施加壓力，以變更加專注於本業，因此，UT 的分拆是不可避免的。競爭對手 Honeywell (HON-US) 及奇異 (GE-US) 也都在削減非相關業務。

一些激進投資人也推動了 UT 的分拆，Hayes 個人也表達了他對更小、更專注領域的偏好。在 Rockwell Collins 併購前，UT 的收入大致均衡的分配於飛機和建築物事業之間。