電競筆電市佔攀升 微星Q4動能強 直接挑戰Q1挖礦業績高峰

微星 (2377)11 月業績維持百億以上以及同比攀升的規模，以 105.29 億元維持在高檔水準，如 12 月營收維持年增格局，第四季營收直接挑戰歷史新高。微星自結 11 月合併營收達 105.29 億元，雖較 10 月份 117.88 億元的歷史新高紀錄下滑 10.7%，但同比仍略增 1%，累計前 11 月合併營收達 1110.93 億元，較去年同期成長 14.5%。
值得注意的是，虛擬貨幣挖礦商機去年第四季開始起飛，首季達到高峰，而今年第四季隨著比特幣價格的重挫，挖礦商機消失，板卡業者靠傳統 PC 以及電競市場需求打仗，使技嘉 (2376)、撼訊(6150)、映泰(2399) 等業者同比均有兩位數的衰退，微星相對亮眼。
累計微星 10、11 月業績已達 223.2 億元，如 12 月維持年增，則第四季業績不但會超越同期的 295.22 億元，第二度站上 300 億元大關，且將突破今年首季挖礦商機正夯時的 317.82 億元，創歷史新高紀錄。據悉，微星高階電競筆電市佔擴大是穩住業績的主要動能。
微星 (2377)11 月業績維持百億以上以及同比攀升的規模，以 105.29 億元維持在高檔水準，如 12 月營收維持年增格局，第四季營收直接挑戰歷史新高。微星自結 11 月合併營收達 105.29 億元，雖較 10 月份 117.88 億元的歷史新高紀錄下滑 10.7%，但同比仍略增 1%，累計前 11 月合併營收達 1110.93 億元，較去年同期成長 14.5%。