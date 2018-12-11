電競筆電市佔攀升 微星Q4動能強 直接挑戰Q1挖礦業績高峰

微星 (2377)11 月業績維持百億以上以及同比攀升的規模，以 105.29 億元維持在高檔水準，如 12 月營收維持年增格局，第四季營收直接挑戰歷史新高。微星自結 11 月合併營收達 105.29 億元，雖較 10 月份 117.88 億元的歷史新高紀錄下滑 10.7%，但同比仍略增 1%，累計前 11 月合併營收達 1110.93 億元，較去年同期成長 14.5%。



值得注意的是，虛擬貨幣挖礦商機去年第四季開始起飛，首季達到高峰，而今年第四季隨著比特幣價格的重挫，挖礦商機消失，板卡業者靠傳統 PC 以及電競市場需求打仗，使技嘉 (2376)、撼訊(6150)、映泰(2399) 等業者同比均有兩位數的衰退，微星相對亮眼。



累計微星 10、11 月業績已達 223.2 億元，如 12 月維持年增，則第四季業績不但會超越同期的 295.22 億元，第二度站上 300 億元大關，且將突破今年首季挖礦商機正夯時的 317.82 億元，創歷史新高紀錄。據悉，微星高階電競筆電市佔擴大是穩住業績的主要動能。