川普稱必要時介入孟晚舟案 前美國駐中國大使：恐使引渡複雜化

美國總統川普曾宣稱，若有必要，他會介入孟晚舟案；對此，前美國駐中國大使 Max Baucus 今 (24) 日表示，假如此事成真，恐讓引渡孟晚舟一事，變得更複雜。

2018 年以來，華為風波不斷，先是被質疑協助中國政府，從事企業間諜活動，遭多國封殺，之後財務長孟晚舟，又因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大被捕，雖已裁定交保，仍須接受保安人員與科技監控。

外媒報導稱，加國駐美大使 David MacNaughton 證實，美國已告知加拿大，將引渡孟晚舟，但並未說明確切時間。

MacNaughton 認為，美方此舉，肯定會加劇與中國之間的緊張關係。

川普於去年 12 月表示，若介入孟晚舟事件，對國家安全、美中達成貿易協議有利，「我會在必要時介入」。

對於川普的言論，Max Baucus 週四接受 CNBC 採訪時指出，這會使引渡孟晚舟一事，變得更複雜。

Baucus 強調，把貿易與國安問題掛鉤，是個錯誤，「它們不該被混為一談」。

Baucus 示警，如果加拿大批准了美國的引渡申請，將對中美關係造成重大影響。

引渡孟晚舟的申請截止期限為 1 月 30 日，該日正好是中國國務院副總理劉鶴，赴美進行貿易磋商首日，時間點極為敏感。

根據加拿大與美國之間的引渡條約，在加國收到美方正式申請後，加國法院必須在 30 天內，確定是否有足夠證據支持引渡，並由加拿大司法部長發出正式命令。