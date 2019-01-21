台積電如期導入使用EUV先進製程 家登光罩盒供不應求

雖然第一季半導體產業景氣遭遇逆風，但導入 EUV 設備進度不變，預計今年第二季開始量產 7 + 奈米製程，首家客戶是海思；隨著各晶圓代工廠確定導入 EUV 設備，相關光罩盒訂單大暴增，本土唯一供應商家登 (3680) 已經進入供不應求的狀態，全年獲利表現大增無虞。台積電 (2330) 去年量產的 7 奈米製程尚未導入極紫外光（EUV）微影技術，公司規畫自今年的 7 + 奈米製程再開始導入，而隨景氣驟降，市場一度擔心台積電會延後導入 EUV，但法說會上，公司宣布，導入 EUV 設備的先進製程進度不變，包括支援的 7 + 奈米將如期在今年第二季進入量產，會用更多 EUV 技術的 5 奈米製程則會在今年第二季進入試產。



值得注意的是，全球通過認證且能供應 EUV 光罩盒的供應商只有兩家，當中的台商也僅僅只有家登一家而已，而家登 EUV 光罩傳送盒 G/GP Type 去年便獲得設備大廠艾司摩爾（ASML）認證，業界更傳出，包括台積電、三星、英特爾等全球一線代工廠都是家登的客戶，目前家登更是滿手接單，供應不求，並將全數產能供應 EUV 光罩盒所需，在此利多加持下，家登今年營收與獲利，可望相當亮眼。





