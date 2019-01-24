鎧勝-KY受惠去年Q4單季轉盈 盤中亮燈強攻漲停

金屬機殼大廠鎧勝 - KY(5264-TW) 受惠去年第 4 季成功扭轉前 3 季營運頹勢，達到單季轉盈，第 4 季每股純益為 1.15 元，激勵今 (24) 日股價開高走高，盤中亮燈強攻漲停價 48 元，並一舉收復 5 日線與月線。

鎧勝受惠 MacBook Air 新機帶動需求，去年第 4 季營收季增逾 3 成，且在營收規模擴增下，iPhone 機殼業務並無進一步產能擴充，加上筆電業務量率提升，帶動第 4 季毛利率季增 1 成以上，營益率也成功轉正，單季順利轉盈，稅後純益 4.82 億元，每股純益 1.15 元。

雖然第 4 季成功扭轉前 3 季虧損頹勢，但鎧勝受到前 3 季虧損拖累，去年全年稅後仍虧損 17.02 億元，每股虧損 4.13 元。

展望今年，法人指出，鎧勝去年第 4 季至今還未有 iPhone 機殼出貨，因此近期 iPhone 需求疲弱的雜音，並未因此影響其營收動能，認為鎧勝可望在今年下半年 iPhone 新機問世時，展開 LCD 款 iPhone 舊款金屬邊框出貨，預期今年其營運成長動能將來自筆電機殼，筆電機殼營收年成長約 1 成，帶動整體毛利率水準回升，重回獲利軌道。

鎧勝 - KY 去年第 4 季營收 101.8 億元，季增 32.4%，年增 2.9%，毛利率 14%，季增 11.7 個百分點，年增 2.9 個百分點，營益率 7%，較上季的 - 6.22% 轉正，年增 3.2 個百分點；稅後純益 4.82 億元，較上季轉盈，年增 68.53%，每股純益 1.15 元。