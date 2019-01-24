滙豐台灣全英語商業案例競賽 廣邀學子挑戰

相較於其他國家，台灣人英語能力明顯不足，政府去 (2018) 年宣布將朝向中英雙語國家政策邁進，滙豐銀更創下金融業先例，今年將舉辦首屆全英語「滙豐台灣商業案例競賽」，邀請台灣大專院校學生組隊參加，總獎金高達新台幣 65 萬。冠軍隊伍將代表台灣赴香港滙豐銀行參與總決賽，與各國菁英切磋較勁，並可獲得為期一年的滙豐銀台灣業師輔導及安侯永續發展顧問公司的實習機會。

滙豐 (台灣) 銀行人力資源處負責人陳慧珠表示，該行一直重視培育年輕人才，今年更決定向下扎根，培育在學學生，藉由「2019 匯豐台灣商業案例競賽」，公開邀請全台 173 家大專院校學生組隊參加，從競賽過程中，培養跨文化和外語能力。優勝隊伍更將代表台灣赴港，參加滙豐亞太區商業案例競賽，能與國際人才切磋、開闊視野。

國發會副主委鄭貞茂出席記者會時表示，根據民調顯示，全台百分之七十的民眾都支持雙語教育，今年也是台灣雙語國家元年，提升英語溝通能力不只靠政府，更需要產官學相互合作，肯定滙豐台灣舉辦全英語商業案例競賽，競賽過程更順應趨勢，融入 Fintech 概念，鼓勵參賽隊伍以多媒體方式呈現內容。

安侯建業教育基金會執行長吳美萍則分享自身經驗，她經常到海外參加亞太會議，深切感受到台灣人才在外語能力上的相對不足，肯定滙豐台灣商業案例競賽培養學生理解力、分析邏輯、英文表達的能力，並樂意長期與匯豐合作舉辦商業案例競賽。

「滙豐台灣商業案例競賽」將透過全英語的方式進行，初賽徵件至 2 月 14 日，3 月底前公佈初賽結果，獲選進入決賽團隊可參加培訓工作坊，並於 4 月底進行決賽。此次競賽總獎金高達新台幣 65 萬，冠軍隊伍更將代表台灣赴滙豐香港參與總決賽，除可參訪滙豐銀行亞太區總部，亦將獲得來回機票、食宿與亞太地區 24 國選手角逐高額獎金，亞太區前三名團隊可獲得美金 1 萬、5 千、2 千元獎金。此外，冠軍隊伍可獲得長達一年的滙豐台灣業師輔導，與安侯永續發展顧問公司的實習機會。