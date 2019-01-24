環宇-KY結盟晶電 聚焦5G基地台、消費性電子商機

三五族廠環宇 - KY(4991)23 日宣布，以每股 10 元現金入股晶電 (2448) 旗下百分百轉投資公司晶成半導體，將取得 16.4% 股權，成為僅次於晶電的第二大股東。未來環宇 - KY 將透過技術授權提供製程技術支援，晶成則提供環宇 6 吋晶圓代工服務，將聚焦在 5G 基地台、消費性電子商機，及開發氮化鎵的製程與客戶。事實上，環宇過去二年受限晶圓代工的產能不足，導致公司的成長受限，一直積極尋找 6 吋晶圓廠合作夥伴，希望能夠即早掌握 5G 布建，及人臉辨識等消費性電子商機。



晶電去年拆分業務，晶成從 10 月開始營運，目前的資本額為 10 億元，為晶電全資子公司。環宇預計第一季末之前，以 1 股 10 元價格，取得晶成半導體 16.4% 股權，以目前晶成股本 10 億元推算，總計斥資 1.64 億元，未來也會將視後續業務發展需求，評估增加對晶成的持股。



環宇表示，公司將提供晶成三五族化合物半導體製程技術支援，可能採取技術授權方式，晶成則提供環宇 6 吋晶圓代工服務，雙方主要會聚焦在供應消費性電子產品如 VCSEL 手機臉部辨識，以及 5G 應用。至於是否不再另買 6 吋廠，環宇表示，美國若有好的標的還是會進行。



環宇強調，本次與晶成合作，可以說是讓客戶多一個生產基地選擇，未來環宇的客戶可選擇在中國大陸，此與三安集成的原本合作並不衝突，也強調，三安爆財務疑雲對雙方合作目前暫無立即變動。