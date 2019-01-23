環宇入股晶電100%子公司晶成 擴大6吋磊晶圓代工戰線

砷化鎵代工廠環宇 - KY(4991)宣布與晶電 (2448) 策略聯盟，入股持股 100% 子公司晶成半導體 1640 萬股，持股比重約 16.4%，預計第一季末完成投資，未來晶成為環宇提供 6 吋磊晶圓代工服務。晶成業務把以磊晶與晶粒製程為核心技術為基石，專注 VCSEL、GaN on Si 電子元件等半導體代工，年營收約 1-2 億元，目前 4 吋磊晶月產能約 2 千片，主要應用在資料傳輸，6 吋磊晶產能已建構完成，月產能約 5 千 - 6 千片，主要是消費 3D 感測方面，代工客戶可望年底開始交貨。



晶電發展 20 年來，主要業務聚焦在 LED，透過「晶成半導體」分割，把業務領域由 LED，延伸到三五族半導體應用，目前 AP 競爭對手為光電元件廠英國 IQE、全新 (2455)，製程代工競爭對手為穩懋 (3105)。